وحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن بايرن ميونيخ وبرشلونة وليفاندوفسكي توصلوا إلى الاتفاق النهائي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأوضحت أن إدارة النادي البافاري وافقت على العرض الذي كانت دائما تطالب به، والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، شاملة الحوافز.

وأضافت أن "البارصا" سيدفع للنجم البولندي 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية.

من جانبها، قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما سيسافر إلى برشلونة في الساعات القليلة المقبلة، وسيوقع عقدا ينتهي عام 2025 مع خيار التجديد لموسم آخر.

وتوقع المصدر أن يجري الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك قبل بداية الحفل الذي ينظمه بايرن ميونيخ الألماني، في وقت لاحق من اليوم السبت، لتقديم لاعبيه الجدد، وهو ما سيعفي ليفاندوفسكي من "حرج الحضور".

وكان رئيس برشلونة خوان لابورتا كشف، في السابع من يوليو: "قدمنا عرضا للاعب وننتظر الرد وسنرى ما إذا كان إيجابيا".

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي يدافع عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014، وسجل له 344 هدفا.