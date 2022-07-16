ولعب إريكسن (30 عاما) لبرينتفورد الإنجليزي في النصف الثاني من الموسم الأخير، حيث انضم إلى النادي اللندني بعد نحو 8 أشهر من تعرضه لنوبة قلبية في بطولة أمم أوروبا التي جرت صيف العام الماضي، حيث توقع كثيرون أن ينهي مسيرته مبكرا.

ويعد لاعب توتنهام الإنجليزي السابق ثاني أبرز صفقة لفريق "الشياطين الحُمر" تحت قيادة المدرب إريك تن هاغ، بعد وصول الظهير الأيسر تيريل مالاسيا من فاينورد الهولندي.

وقال إريكسن الذي كان في صفوف إنتر ميلان الإيطالي عندما أصيب بالنوبة القلبية، إن "مانشستر يونايتد ناد مميز، لا أستطيع الانتظار من أجل البدء معه".

كما ذكر إريكسن أنه تحدث إلى تن هاغ، و"عرفت الكثير بشأن رؤيته والطريقة التي يريد أن يلعب بها الفريق. أنا أكثر تحمسا للمستقبل".

وقال جون مورتوغ مدير الكرة في مانشستر يونايتد، إنه "بالإضافة إلى مهارته الفنية فإن إريكسن سيضيف خبرة قيمة ومهارات القيادة للفريق".

وفي ديسمبر انتهى تعاقد إريكسن مع إنتر ميلان بالتراضي، منذ أن منعته اللوائح الإيطالية من اللعب على خلفية خضوعه لزراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب.