ووفق تقرير لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن تشلسي تخلى عن فكرة ضم رونالدو للفريق بسبب الصفقة التي أجراها يوم الأربعاء، وحصل بموجبها على خدمات رحيم سترلينغ.

وأضافت الصحيفة بأنه وفقا لمصادر من تشلسي فإن المدرب توماس توخيل كان يبحث عن لاعب يعزز خط هجوم الفريق، وقد اختار سترلينغ.

وأشارت "ذا تايمز" إلى أن توخيل لم يكن داعما لضم رونالدو، وكان يعتقد بأنه لا يلائم خططه الهجومية في الملعب، وفقما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأعلن تشلسي، يوم الأربعاء، عن تعاقده مع سترلينغ، ليصبح أول صفقة يبرمها النادي منذ أن استحوذ عليه كونسورتيوم أميركي يقوده الأميركي تود بوهلي.

وقال "البلوز" في بيان على موقعه على الإنترنت: "انضم نجم إنجلترا رحيم سترلينغ إلى تشلسي قادما من مانشستر سيتي بعقد مدته خمس سنوات".

وبحسب شبكة "سكاي سبورت"، فإن اللاعب الذي خاض 77 مباراة دولية، سينتقل مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 56 مليون دولار)، فيما تحدثت "بي بي سي" عن صفقة بقيمة 50 مليون جنيه (نحو 59 مليون دولار).