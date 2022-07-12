وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن لاعب منتخب تشيلي (35 عاما) سينتقل إلى فلامنغو البرازيلي مجانا، بعد أن خضع لفحص طبي الأسبوع الماضي.

وخاض فيدال 71 مباراة مع إنتر، وسجل 4 أهداف في جميع المسابقات خلال عامين، وفاز معه بلقب الدوري في 2020-2021، وكأس السوبر الإيطالية وكأس إيطاليا الموسم الماضي.

وذكر إنتر في بيان: "يود النادي توجيه الشكر لأرتورو على عامين مع الفريق توج فيهما بثلاثة ألقاب".

وانضم فيدال، الذي لعب 133 مباراة مع تشيلي وأحرز 32 هدفا، إلى إنتر من برشلونة الإسباني، وسبق له تمثيل يوفنتوس الإيطالي وباير ليفركوزن وبايرن ميونيخ الألمانيين.

وبدأ فيدال مسيرته مع كولو كولو التشيلي، ثم بدأ رحلته الطويلة إلى أوروبا عام 2007.

وكان إنتر وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي بفارق نقطتين خلف غريمه البطل ميلان.