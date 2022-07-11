وفي ظل بقاء عام واحد على العقد الذي يربطه بسيتي، الفريق الذي وصل اليه في صيف 2018 من ليستر سيتي مقابل 67 مليون يورو، كان محرز من اللاعبين الذين يثيرون اهتمام العديد من الأندية، بينها يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي بحسب "ليكيب".

لكن الجزائري البالغ 31 عاما الذي كان الموسم الماضي أفضل هداف لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا على صعيد كافة المسابقات (24 هدفا بينها 7 في دوري أبطال أوروبا)، يبدو عازما على مواصلة مشواره مع الـ"سيتيزينس".

وبدأ الطرفان منذ فترة التفاوض على تمديد العقد ويبدو أنهما اقتربا من الاتفاق على بقاء قائد المنتخب الجزائري في "ستاد الاتحاد" حتى عام 2025.

وخاض محرز 189 مباراة في جميع المسابقات بقميص سيتي، مسجلا 63 هدفا مع 43 تمريرة حاسمة، ليساهم بإحراز فريقه لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة.