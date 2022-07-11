ورحل بوغبا عن مانشستر يونايتد بعد انتهاء عقده الشهر الماضي وسيلعب مجددا مع يوفنتوس الذي قضى بين صفوفه 4 مواسم ناجحة ومليئة بالألقاب خلال الفترة 2012-2016.

ووقع بوغبا مع "السيدة العجوز" لثلاثة مواسم، مع قابلية التجديد موسم إضافي إذا رغب في ذلك، ولكنه اضطر لتخيض راتبه بشكل كبير.

ووفقا لمصادر إيطالية، سيتقاضى بوغبا راتب 8 مليون يورو سنويا مع يوفنتوس، وهي أقل من نصف راتبه السابق في مانشستر يونايتد.

وكان بوغبا يتقاضى 17 مليون يورو سنويا مع مانشستر يونايتد، لكنه اضطر لتخفيض راتبه الضخم، مع كبره في السن وانخفاض مستواه.