وقال يوفنتوس في بيان "وقع يوفنتوس واللاعب عقدا حتى 30 يونيو 2023".

وأصبح الأرجنتيني البالغ عمره 34 عاما لاعبا حرا منذ مغادرة باريس سان جيرمان في نهاية الموسم المنصرم.

وكان قد قال دي ماريا، الذي يلقب بـ"النودل" أو "فديو" بالإسبانية بسبب نحافة جسمة، إنه سيعتزل دوليا عقب نهائيات كأس العالم في وقت لاحق هذا العام.

وسجل دي ماريا هدف الفوز في يوليو 2021 ليقود الأرجنتين للتغلب 1-صفر على البرازيل والتتويج بكأس كوبا أميركا وحصد أول لقب كبير لبلاده منذ 28 عاما.

وانتقل دي ماريا إلى سان جيرمان من مانشستر يونايتد في 2015 ولعب دورا محوريا في خط الهجوم لسنوات وفاز بخمسة ألقاب للدوري وحصد 18 لقبا إجمالا.