ولكن النادي الإنجليزي فاجأ جماهيره الجمعة، عندما عرض رونالدو مرتديا قميص الفريق الجديد، واستخدمه للترويج لقميص الموسم المقبل من شرك أديداس.

ولم ينضم رونالدو حتى الآن لمعسكر مانشستر يونايتد بالرغم من عودة كل اللاعبين، متعذرا بحجة "الأسباب العائلية".

وزادت الأنباء المؤكدة حول رغبة النجم البرتغالي بالرحيل عن الفريق، والانضمام لناد يشارك بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لكن رغبة اللاعب بالرحيل لم تمنع "الشياطين الحمر" من استخدامه في عرض القميص الجديد، وعرضه في فيديو وصور مرتديا القميص.

ظهور رونالدو بالقميص الأحمر منح جماهير يونايتد بارقة أمل، ببقاء اللاعب مع الفريق، لأن الأندية الأخرى عادة ما تستغني عن نجومها الذين يقتربون من الرحيل، في صور الترويج للموسم المقبل.

ولكن جانب آخر من الجماهير أكد أن الفريق أراد فقط أن يستفيد من رونالدو تسويقيا، وأن ظهوره بالقميص لا يعني أبدا بقاءه مع الفريق.