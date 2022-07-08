وأصبح مستقبل النجم البرتغالي (37 عاما) في أولد ترافورد مصدر تكهنات كبيرة بعد أن ذكرت تقارير أنه أبلغ النادي برغبته في الرحيل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لكن المصدر أكد أن الدولي البرتغالي، الذي يتبقى له عام في عقده، ليس للبيع.

ويستهل يونايتد جولته الخارجية بمواجهة ليفربول في بانكوك في 12 يوليو قبل مواجهة ملبورن فيكتوري وكريستال بالاس، كما سيلعب مع أستون فيلا في بيرث في 23 يوليو.

ولم يتضح بعد متى سيعود رونالدو للتشكيلة.

وسجل رونالدو 24 هدفا في كل المسابقات مع يونايتد الموسم الماضي ليحتل الفريق المركز السادس في الدوري ويخفق في التأهل لدوري الأبطال.

وسيستهل الموسم الجديد على ملعبه أمام برايتون في السابع من أغسطس في أول مباراة رسمية لمدربه الجديد إريك تن هاغ.