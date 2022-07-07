اعترفت لاعبة كرة السلة الأميركية، بريتني غرينر، الخميس، في محاكمتها بالتهمة الموجهة إليها بتهريب مخدرات بعد توقيفها في فبراير الماضي، وبحوزتها سائل مصنوع من القنب في مطار موسكو.