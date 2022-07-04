وجاء تغييبه عن تدريبات مانشستر يونايتد بعد أيام قليلة على تقارير أفادت بأن رونالدو أبلغ إدارة أولد ترافورد برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فقد تغيب رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، لأسباب عائلية، وأنه سيعود للتدريب تحت قيادة الهولندي إريك تن هاغ في الأيام القليلة المقبلة.

أجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، التحاقه بتدريبات الشياطين الحمر استعدادا للموسم الجديد، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وزعمت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا، أن رونالدو أبلغ ناديه برغبته في الرحيل، هذا الصيف، وهو الأمر الذي يرفضه مان يونايتد، خصوصا أنه ما زال تحت العقد.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن "الدون" أبلغ مانشستر يونايتد بتأجيل عودته إلى التدريبات لأسباب عائلية، وقبل النادي الإنجليزي هذا المبرر.

وأفاد موقع "سبورتس ميل"، يوم الأحد، أن رونالدو سيجري محادثات مع إريك تن هاغ عند عودته حيث يتطلع إلى حل بشأن مستقبله.

ومع أنه "ما زال لرونالدو ميل للنادي"، فإنه في هذه المرحلة من مسيرته يريد أن يلعب في دوري أبطال أوروبا، ولا يرى ذلك يحدث في الشياطين الحمر.

يشار إلى أن رونالدو لعب 19 موسماً متتالياً في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح هداف البطولة على الإطلاق برصيد 141 هدفا، ولم يظهر أي لاعب في التاريخ في مباريات التشامبيونزليغ أكثر من رونالدو.

يونايتد فكر بالتخلص منه

ورغم الأنباء عن إبلاغ رونالدو لإدارة النادي برغبته في الرحيل، فقد زعمت تقارير يوم الاثنين أن يونايتد هو الذي فكر في التخلي عن رونالدو في وقت سابق من هذا العام.

وفقًا لصحيفة "ذي أثلتيك"، فقد أراد المدير المؤقت السابق رالف رانجنيك بيع رونالدو خلال فترة الانتقالات في يناير، حيث كان المهاجم يعيق ما كان يحاول تنفيذه في النادي.

وبحسب ما ورد في طلب رانجنيك من مدير كرة القدم جون مورتو والرئيس التنفيذي ريتشارد أرنولد، عبر العديد من رسائل البريد الإلكتروني، فإنه فكر في بيع النجم البرتغالي لأنه كان مقتنعا بأن الرقم 7 لم يكن جزءًا من خطط النادي طويلة الأجل.

ومع ذلك، على الرغم من توسلاته، تم رفض طلب المدرب الألماني.

وزعمت تقارير، صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، أيضًا أن مان يونايتد حذر رونالدو من أنه يجب عليه حضور جولة النادي قبل بداية الموسم، حتى لو انتهى به الأمر إلى المغادرة.

وسيقود تين هاغ فريقه أولاً في مباراة ودية ضد غريمه ليفربول في بانكوك قبل أن يسافر إلى ملبورن لمواجهة كريستال بالاس، ولاحقاً بيرث لمواجهة أستون فيلا.