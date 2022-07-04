ووصل عدد ميداليات البعثة المصرية إلى 43 ميدالية احتلت بهم المركز السابع قبيل يومين على نهاية البطولة، غير أن رئيس البعثة المصرية في أولمبياد البحر المتوسط، عبد العزيز غنيم، يأمل في ارتفاع عدد الميداليات وخاصة الذهب للتقدم في الترتيب العام والوصول للمركز الخامس.

وقال غنيم في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "كنا نأمل قبيل البطولة الوصول إلى 30 ميدالية على أقل تقدير، حيث كان هذا الرقم هو الحد الأدنى، والآن نحن في منافسة مع أنفسنا لكسر الرقم الذي وصلنا إليه في إسبانيا عام 2018 وهو 45 ميدالية، وأمامنا العديد من المنافسات لكسر هذا الرقم والوصول لرقم تاريخي".

وأكد رئيس البعثة المصرية في أولمبياد البحر المتوسط أن: "كل الميداليات جاءت بعد تعب وجهد كبير من الأبطال المصريين لأنهم بذلوا جهدا كبيرا للوقوف على منصات التتويج. كل اللاعبين قدموا إنجازا فوق الوصف، وتحاملوا على أنفسهم في البطولة لإسعاد المصريين".

وتشارك البعثة المصرية في منافسات النسخة التاسعة عشر من دورة ألعاب البحر المتوسط في عدد كبير من الرياضات من بينهم ألعاب القوى والريشة الطائرة والملاكمة والرماية والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

وأشار غنيم إلى أن "ميدالية الملاكمة كانت صعبة للغاية، لأنها تمت بعد منافسات على مدار ستة أيام، وعلى الملاكم طول تلك الفترة المحافظة على وزنه ونفسه من الإصابة".

جدير بالذكر أن عدد البعثة المصرية المشارك في دورة ألعاب البحر المتوسط، وصل إلى 177 لاعبا ولاعبة.