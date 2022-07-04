ووقع جيسوس، البالغ عمره 25 عاما، عقدا طويل الأمد مع أرسنال منهيا 5 سنوات مع بطل البريميرليغ مانشستر سيتي.

وخاض جيسوس 236 مباراة، وسجل 95 هدفا مع مانشستر سيتي، وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وبثلاثة ألقاب لكأس الرابطة وبلقب لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ووفقا لموقع أرسنال على تويتر، فقد أنهى جيسوس إجراءات انتقاله إلى ستاد الإمارات، معقل المدفعجية، بالكامل، ويستعد لخوض الفترة التحضيرية مع الفريق.

ومن المقرر أن يرتدي جيسوس القميص رقم 9 مع آرسنال، بحسب الصورة التي نشرت على حساب أرسنال على الإنترنت، وكذلك بحسب فيديو مسرب في وقت سابق.

والرقم 9 كان يحمله اللاعب الفرنسي في صفوف أرسنال، ألكساندر لاكزيت، الذي انتقل بدوره إلى فريق ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأرسنال.

ونشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشره شخص اسمه "جوش مونك 1998، حيث كان اللاعب البرازيلي الدولي يرتدي طقم الأرسنال في ملعب الإمارات.