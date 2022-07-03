وافتتح الأهلي التسجيل مبكرا عبر محمد مجدي "أفشه" في الدقيقة الثامنة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس محمد أبو النجا.

وعزز محمد عبد المنعم تقدم فريقه مستغلا عرضية التونسي علي معلول، حيث حولها رأسية على يمين الحارس (72).

وأهدر مصطفى الجمل ركلة جزاء لبتروجيت تصدى لها الحارس محمد الشناوي، وشتتها الدفاع (44).

وكان الزمالك تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه على أسوان 2-1، ليتلقى الأهلي في 21 يوليو الجاري على ملعب الجيش ببرج العرب.