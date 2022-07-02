وفي تقرير "صادم" من صحيفة "تايمز"، طلب رونالدو من إدارة مانشستر يونايتد الرحيل، وأبدى رغبة صريحة بالانتقال قبل بدء الموسم القادم.

وقالت الصحيفة إن رونالدو مستعد للانتقال، في حال "وصول عرض مناسب له".

وزادت الأنباء حول انتقال رونالدو الشهر الماضي، وانتشرت تقارير من إيطاليا تؤكد مفاوضات لوكيل أعماله مع ناديي إنتر ميلانو وروما الإيطاليين.

كما سبق أن ربطت الأخبار رونالدو ببايرن ميونيخ، قبل أن تنفي إدارة الأخير رغبتها بالتعاقد معه.

كما أشارت تقارير سابقة من "ذا أثليتك" إلى أن وكيل أعماله تفاوض مع مالك نادي تشلسي الجديد، الأميركي تود بويلي، لمناقشة فكرة الانتقال إلى "البلوز".

وحتى الآن، هذه الأندية الأربعة هي التي ارتبط بهم اسم رونالدو، لكن مع التقرير الجديد حول رغبته الصريحة بالرحيل، قد تدخل أندية أخرى على الخط.