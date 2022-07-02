وأجرى موقع ليفربول الرسمي حوارا مع محمد صلاح بعد تجديد تعاقده، الذي تم إعلانه، الجمعة، قبل 12 شهرا من نهاية عقده السابق.

وقال صلاح الذي بلغ الثلاثين من عمره الشهر الماضي: "شعوري رائع وأنا متحمس لحصد المزيد من الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع. أخيرا أنجز كل شيء".

وأضاف: "استغرق تجديد العقد بعض الوقت لكن الآن وبعد أن حصل هذا الأمر يتعين علينا التركيز على المستقبل".

وتابع: "لا شك بأنكم لاحظتم بأن الفريق في تطور مستمر في السنوات الخمس أو الست الأخيرة، والموسم الماضي كنا قاب قوسين أو أدانى من إحراز 4 ألقاب، لكن للأسف في الأسبوعين الأخيرين من الموسم فقدنا لقبين"، في إشارة إلى دوري الأبطال الذي خسر ليفربول مباراته النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، والدوري المحلي الذي خسر معركته بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي.

وأوضح: "أجرينا تعاقدت جديدة ويتعين علينا مواصلة العمل وأن نتمتع بالإيجابية للمنافسة على جميع الالقاب مجددا".

رسالة لجماهير ليفربول

ووجه صلاح رسالة لجماهير ليفربول قائلا: "أنتم تعرفونني وأنا أبذل كل شيء للنادي. اللاعبون في هذا الفريق يريدون تقديم أفضل ما لديهم في الموسم الماضي ومحاولة الفوز بكل الألقاب. كالعادة، ابقوا خلفنا وامنحونا دفعة كبيرة وأنا واثق أننا سنفوز بالألقاب معا مرة أخرى".

وعن الجدارية التي رسمها الجمهور في ليفربول، تحدث صلاح قائلا: "هذا عظيم. الجدارية تبدو رائعة لدرجة لا تصدق. كنت سعيدا للغاية حين خرجت لرؤيتها في الشارع وأخذت صورة معها. سأنشرها قريبا".

ليفربول بث شريط فيديو

وبث ليفربول شريط فيديو يظهر فيه صلاح مستلقيا في الهواء الطلق أمام بركة سباحة وهو يطالع رسائل نصية على هاتفه الجوال قبل أن يرتدي قميص ليفربول الرقم 11 ويقول بصوته: "صلاح سيبقى".

كما نشر موقع ليفربول الرسمي صورة لصلاح وعلى رأسه تاج وعبارة: "ملكنا المصري سيبقى معنا".

ورحب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بتجديد عقد صلاح بقوله: "إنه ينتمي إلينا. هذا هو ناديه. أنا متأكد من أن السنوات المقبلة ستشهد المزيد من التألق لصلاح وهذا ليس بالأمر القليل، لأنه على مدى السنوات الخمس الأخيرة بلغ مرتبة الأساطير معنا".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

وذكرت تقارير صحفية بأن صلاح مدد عقده حتى يونيو عام 2025.

وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف الـ"ريدز" في مختلف المسابقات منذ انتقاله من روما قبل 5 سنوات.

وكان صلاح ونظرا لوصول المفاوضات إلى حائط مسدود، أعلن عشية خوض فريقه نهائي دوري ابطال أوروبا ضد ريال مدريد (خسرها صفر-1) في مايو الماضي، بأنه سيبقى في صفوف ليفربول حتى نهاية عقده الموسم المقبل، دون أن يلتزم ما إذا كان سيجدده من عدمه.

وقال حينها: "لا أريد التحدث عن (تجديد) العقد. سأبقى هنا بالتأكيد الموسم المقبل، سنرى ماذا سيحصل بعد ذلك".

كان صلاح عام 2020 أحد اللاعبين الرئيسيين في تتويج ليفربول بأول لقب له في الدوري الممتاز منذ 30 عامًا، بعد عام من مساهمته أيضا في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويأتي تجديد عقد صلاح كجرعة معنوية هائلة لليفربول الذي خسر جهود مهاجمه المتألق السنغالي ساديو ماني المنتقل إلى بايرن ميونيخ الالماني.

وكان ليفربول أجرى صفقة ممتازة بتعاقده مع المهاجم الأوروغوياني الدولي داروين نونييس من بنفيكا البرتغالي مقابل صفقة يمكن أن تصل إلى 100 مليون يورو وهو رقم قياسي للنادي، متجاوزة الرقم الذي دفعه ليفربول لساوثهمبتون (85 مليون يورو عام 2018) لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.