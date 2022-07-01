وبينما لم يكشف النادي عن قيمة الصفقة، إلا أن تقارير صحفية قدرتها بمبلغ 50 مليون جنيه استرليني من دون المكافآت.

وقال توتنهام في تغريدة على حسابه في تويتر مرفقة بصور ولقطات للاعب البرازيلي القادم من إيفرتون "الأمر بات رسميا".

ونشر توتنهام تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها "يسرّنا أن نعلن عن توقيع ريشارلسون من إيفرتون، في انتظار الحصول على تصريح عمل أهلا بك يا ريتشارلسون (حسابه الرسمي في تويتر)".

وجاء بي بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: "اللاعب البرازيلي وقع عقدا معنا حتى صيف 2027".

ووقّع اللاعب البالغ 25 عاماً عقداً حتى نهاية موسم 2027، حسب ما أشار توتنهام في بيان عبر موقعه الإلكتروني.

وشارك اللاعب ريتشارلسون، البالغ من العمر 25 عامًا وولد في نوفا فينيسيا، في 173 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وسجل 53 هدفًا، في 152 مباراة لعبها لصالح إيفرتون منها 6 أهداف في مباريات التسع الأخيرة في الموسم الماضي ليساهم في بقاء نادي ميرسيسايد في البريميرليغ، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وانضم ريتشارلسون إلى واتفورد عام 2017 قبل أن ينتقل إلى إيفرتون في يوليو 2018، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

ويمكن أن يكون ريشارلسون أغلى لاعب يتم التعاقد معه في تاريخ توتنهام، إذا تم دفع كل المكافآت المدرجة في الصفقة.

ويلبي الانتقال إلى توتنهام رغبة ريشارلسون في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه سيواجه منافسة قوية لفرض نفسه واللعب بانتظام في ظل وجود الثنائي الهجومي هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.

وتعاقد توتنهام الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي خلال سوق الانتقالات الحالية مع الجناح الكرواتي إيفان بيريشيتش بصفقة حرة من إنتر الايطالي والحارس فرايز فورستر من ساوثمبتون ولاعب الوسط المالي إيف بيسوما من برايتون.