وتضمنت القائمة الأولية، المكونة من 30 لاعبا، 10 لاعبين عربا، منهم محمد صلاح ورياض محرز وأشرف حكيمي وياسين بونو.

وبالطبع ضمت القائمة عدد من اللاعبين الدوليين الآخرين من القارة السمراء، وعلى رأسهم ساديو ماني وفرانك كيسي وإدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي.

ووضعت القائمة أسماء اللاعبين بحسب الدول الأعضاء في الكاف، فجاء الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي أولا.

وضمت القائمة أيضا 4 لاعبين من مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، ومحمد النني، نجم فريق أرسنال، وكذلك لاعبي الأهلي المصري محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم.

ومن المغرب، وردت أسماء أشرف حكيمي لاعب باريس سان جرمان، وياسين بونو حارس مرمى فريق إشبيلية الإسباني، وسفيان بوفال لاعب فريق آنجيه، ويحيى جبران لاعب فريق الوداد المغربي.

من تونس ضمت القائمة لاعب الأهلي علي معلول.

وإلى جانب السنغالي ساديو ماني، ضمت القائمة أبضا اللاعبين الغيني نابي كيتا، لاعب فريق ليفربول، وحارس مرمى تشلسي السنغالي إدوارد ميندي ونجم فريق نابولي الإيطالي السنغالي كاليدو كوليبالي، إلى جانب لاعبين آخرين.

يشار إلى أن حفل توزيع الجوائز سيقام يوم 21 يوليو المقبل في المغرب، بعد انقطاع خلال العامين السابقين نظرا لظروف تفشي جائحة كوفيد-19.