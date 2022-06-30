غير أنه تم تسريب فيديو لجيسوس وهو يرتدي قميص الأرسنال ويحمل الرقم 9، وهو نفس الرقم الذي كان يحمله في فريق مانشستر سيتي.

والرقم 9 كان يحمله اللاعب الفرنسي في صفوف أرسنال، ألكساندر لاكزيت، الذي انتقل بدوره إلى فريق ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأرسنال.

وكان أرسنال توصل لصفقة انتقال غابرييل جيسوس من مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جنيه استرليني، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

ونشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشره شخص اسمه "جوش مونك 1998، حيث كان اللاعب البرازيلي الدولي يرتدي طقم الأرسنال في ملعب الإمارات.