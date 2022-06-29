وكانت أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم قد ناقشت الفكرة في وقت سابق من يونيو.

ولن يكون هناك وقت إضافي في المباراة الفاصلة حيث ستنتقل مباشرة إلى ركلات الترجيح إذا استمر التعادل بعد 90 دقيقة.

وتم حسم اللقب الموسم الماضي في اليوم الأخير من المسابقة حيث فاز ميلان بأول ألقابه في الدوري منذ 11 عاما بعد تغلبه على ساسولو لينهي الموسم متفوقا بنقطتين على غريمه إنتر ميلانو.

وحتى لو كان قد تساوى في النقاط مع إنتر ميلانو، فان ميلان كان سيحسم اللقب بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة.

ولا تستخدم أي مسابقة كبرى أخرى في أوروبا المباراة الفاصلة، حيث تعتمد بطولات الدوري على فارق الأهداف للفصل بين الفرق.

وتم حسملقب دوري الأضواء الإيطالي من خلال مباراة فاصلة مرة واحدة فقط في السابق حين تغلب بولونيا على إنتر 2-صفر في روما عام 1964.