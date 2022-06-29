ونشر حساب اللاعب الإيطالي على "إنستغرام" صورة عارية لفراتيسي، إلا أن الأخير أكد في منشور لاحق تعرض هاتفه للاختراق، وبالتالي حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فراتيسي في منشوره: "يا رفاق أنا آسف، لكن شخصا اخترق هاتفي بطريقة ما، ونشر هذه الصورة.. آسف".

ووفق صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تقارير رياضية رجحت مؤخرا إمكانية انتقال فراتيسي إلى نادي روما.