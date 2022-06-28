وكتب زين عبر حسابه على تويتر بعد الوصول للقاهرة: "من المحبط أن يتم إبلاغك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري أبطال أوروبا ويتم تجاهلك تجاهلا تاما، ومتلاقيش أي حد يستقبلك في المطار".

علي زين لم يكن الواقعة الأولى، حيث تعرض زميله في منتخب اليد ممدوح هاشم عام 2018 لنفس الموقف بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع نادي مونبلييه الفرنسي، في إنجاز يحققه لاعب مصري لأول مرة.

وكتب هاشم وقتها عبر حسابه: "كنت متخيل أني أول ما ارجع مصر هلاقي تكريم وخمسين ألف واحد ييكلمني وتكريم من كل حتة ومش هلاحق الحمد لله قاعد في البيت بطة بلدي".

وتعرض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، لنفس الأمر مع قدومه قبل أيام من مواجهة غينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، حيث غاب الاستقبال الرسمي لهداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه، في نفس الوقت الذي استقبلت فيه كوريا الجنوبية، سون هيونغ مين وتم منحه أعلى وسام رياضي في البلاد.

وبعد أيام من قدوم صلاح، تدارك اتحاد الكرة الأمر ودشن تكريما لمحمد صلاح على هامش مباراة مصر وغينيا في افتتاحية مواجهات الفراعنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، ومنحه وزير الرياضة مستنسخا فرعونيا.

ندوة "غير رياضية"

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، من جانبه، عمل على تدارك موقف علي زين، واستقبل اللاعب خلال فعالية "غير رياضية"، وهي ندوة الملتقى الثاني لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي "تصدوا معنا".

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة، الثلاثاء، أن أشرف صبحي أبدي سعادته بتكريم علي زين خاصة وأنه يُعد سفيرا للرياضة المصرية في المحافل الدولية، قائلا: "على زين شرفنا، وإنجازه مثل محمد صلاح، فهو محترف والبطولة لها معنى كبير، كان هناك عدم تنسيق من الاتحاد المصري لكرة اليد وتواصلت شخصيا أمس معه، ونسعى جاهدين لتكريم أبناء مصر في مختلف الألعاب الفردية والجماعية الذين يرفعون اسم مصر عاليا في مختلف البطولات والمحافل الدولية".

وقال علي زين عقب التكريم: "كنت سعيدا بتشجيع المصريين ودعمهم، وأتمنى تحقيق المزيد من البطولات، وأتمنى الفوز ببطولة البحر المتوسط لمقابلة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة مجددًا، دعمه شيء مشرف، ويمنحنا طاقة إيجابية للفوز بالمزيد من البطولات".

وسافر زين مباشرة إلى الجزائر للانضمام للمنتخب المصري المشارك في دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، قبل العودة للقاهرة للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد رقم 25، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو المقبل.

ووصف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة محمد فوزي، تغريدة اللاعب بـ"المزعجة"، مؤكدا أن الوزارة تقف خلف الأبطال الذين يرفعون راية مصر في مختلف الألعاب.

وتابع خلال لقاء تلفزيوني: "سيتم تجهيز احتفالية لمحمد صلاح نجم ليفربول أيضا فيما يخص تكريمه بمنحه جواز سفر دبلوماسي وجاري تحديد موعد هذه الاحتفالية".