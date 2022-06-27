ويملك الهلال فرصة تاريخية بتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي والـ18 بتاريخه، في حال حقق الانتصار أمام الفيصلي الذي "يقاتل" لتجنب الهبوط.

صراع اللقب

ويتساوى الهلال مع منافسه الاتحاد برصيد 64 نقطة لكل منهما، لكن الهلال يمتلك أفضلية المواجهات المباشرة، مما يضع الأمور "بين يديه".

ويواجه الهلال ضيفه الفيصلي، بينما يخوض الاتحاد مواجهة أمام فريق آخر مهدد بالهبوط وهو الباطن، مساء الاثنين.

صراع الهبوط

كما يمثل صراع تفادي الهبوط "ملحمة" غير مسبوقة، حيث تتنافس 7 أندية لتفادي "الكارثة"، بينها النادي الكبير الأهلي، الذي يواجه خطرا محدقا بالهبوط.

وتفصل 3 نقاط فقط، 7 أندية، بين المركز 9 و15، بينما ضمن الحزم الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وتتصارع أندية الطائي (34 نقطة) والتعاون (33) والفيصلي (33) والرائد (33) والباطن (32) والأهلي (31) والاتفاق (31)، لتجنب آخر مقعدين للهبوط مع الحزم.

ووقع الأهلي في مأزق حقيقي، حيث يواجه الشباب صاحب المركز الرابع، في المباراة الأخيرة، وستعني خسارته الهبوط مباشرة.

أما تعادل الأهلي، فسيبقيه فقط في حال خسارة كل من الباطن والاتفاق في الجولة الأخيرة.

وستقام جميع مباريات جولة الحسم مساء الاثنين، بنفس التوقيت، وهو التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.