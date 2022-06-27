وقالت الصحيفة الألمانية في تقرير، الاثنين، إن ماني سيتقاضى حوالي 19.8 مليون يورو سنويا، أو ما يعادل 1.65 مليون يورو شهريا.

ويعتبر الراتب الجديد "قفزة" بالنسبة للنجم السنغالي، الذي كان يتقاضى ربع هذا المبلغ في ناديه ليفربول، ما يعادل 5.6 مليون يورو سنويا.

وبعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني، تخطى نجم الكرة السنغالي ساديو ماني زميله السابق في ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ليصبح أعلى لاعب إفريقي أجرا.

وقبل أيام، أعلن بايرن ميونيخ الألماني، رسميا، التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، وقدمه للجماهير بقميص العملاق الألماني لأول مرة.

وظهر ماني بالقميص الأحمر "ألجديد"، في شرفة وسط مدينة ميونيخ، حاملا قميص الفريق ورقم 2025 الذي يشير لفترة التعاقد التي تمتد إلى تلك السنة.