سجل هدفي فوز المصري محمد عبد اللطيف "غريندو" (12) والتونسي إلياس الجلاصي (29 من ركلة جزاء).

وحقق المصري فوزه الثاني تواليًا بقيادة مدربه الجديد حسام حسن، الذي تولى المسؤولية خلفًا للتونسي المقال معين الشعباني، لتراجع النتائج.

ورفع رصيده إلى 26 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر، فيما تلقى المقاصة الخسارة الثالثة عشرة له هذا الموسم والثانية تواليًا بقيادة مدربه الجديد عيد مرازيق، الذي تولى المسؤولية خلفًا للمدرب المؤقت طارق حجاج، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع عشر ما قبل الأخير.