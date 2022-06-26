وتقدمت ماكلوفلين (22 عاما) مبكرا ولم تترك فرصة لمنافساتها لتحجز مكانها في بطولة العالم أمام جمهور متيم.

وقالت "أردت إنهاء السباق وحسب وأدرك أن أي شيء قد يحدث".

وأنهت بريتون ويلسون السباق بفارق 1.67 ثانية عن ماكلوفلين فيما احتلت شيمير ليتل المركز الثالث وسجلت 53.92 ثانية.

وأضافت ماكلوفلين "سنمثل الولايات المتحدة جيدا ونسعى جميعا للصعود لمنصات التتويج".

وحققت الرقم القياسي العالمي سابقا حين سجلت 51.90 ثانية في التصفيات الأميركية قبل عام وكسرت الرقم في أولمبياد طوكيو لتتوج بالميدالية الذهبية بزمن 51.46 ثانية.

وستواجه ماكلوفلين، التي نالت فضية السباق في بطولة العالم 2019، معركة محتملة في بطولة العالم مع منافستها الأبرز وحاملة اللقب دليلة محمد التي غابت عن البطولة الوطنية للإصابة.