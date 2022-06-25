واختار ساديو ماني هذا الصيف أن ينهي رحلته التي دامت 6 سنوات مع ليفربول، قبل عام على نهاية عقده.

انتقال نجم السنغال إلى بايرن ميونيخ قد يكسب "الريدز" ما يزيد قليلا عن 30 مليون جنيه إسترليني، بينما يتلقى اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، ما يعادل 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وتمثل الأجور حاليا نقطة شائكة في مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح، قبل عام أيضا على انتهاء عقده في "أنفيلد".

ويعتمد ليفربول هيكلا ثابتا للأجور لكن سيتعين على النادي كسره للاحتفاظ بخدمات صلاح، الذي قالت تقارير إنه يسعى للحصول على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، علما أنه يتقاضى حاليا 220 ألفا، ويأتي في المركز الثاني بعد ماني.

وضمت قائمة أعلى اللاعبين الأفارقة أجرا على مستوى العالم، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تقاسم المركز الثالث مع لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب غانا توماس بارتي، بأجر 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وفي المركز الخامس حل الغاني أندريه آيو لاعب السد القطري براتب 180 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ثم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي بأجر 176 ألف إسترليني.

وفي المركز السابع جاء لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب كوت ديفوار نيكولاس بيبي براتب 140 ألف إسترليني أسبوعيا، وفي المركز الثامن لاعب كريستال بالاس الإنجليزي مواطنه ويلفريد زاها براتب 130 ألف إسترليني في الأسبوع.

أما المركز التاسع فكان من نصيب الغيني نابي كيتا لاعب ليفربول، الذي يتقاضى 120 ألف إسترليني في الأسبوع.