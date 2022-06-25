وأصدر مجلس إدارة النادي برئاسة يحيى الكومي، السبت، بيانا رسميا أكد فيه أنه سجل اعتراضه خلال إجراء القرعة، وهو ما قابلته لجنة المسابقات باتحاد الكرة ورابطة الأندية بالرفض.

وأشار الإسماعيلي في بيانه إلى أن القرعة لم تنظم بطريقة عادلة، حيث "تمت مجاملة أندية بعينها على حساب أندية أخرى، وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص"، و"بناء على ذلك قررنا الانسحاب من المسابقة اعتراضا على ما حدث، لحفظ حقوق النادي العريق وجماهيره".

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أجرت قرعة الكأس ابتداء من دور الـ16 وحتى المباراة النهائية.

وقبل انطلاق مراسم القرعة، أعلن رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية عامر حسين، أن عملية السحب ستكون موجهة، بحيث لا يلتقي الأهلي والزمالك إلا في حال وصولهما للمباراة النهائية، وذلك بخلاف ما كان قد تم التوافق عليه بإجراء القرعة بشكل غير موجه.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك مع الإسماعيلي في الدور ثمن النهائي، فيما يلتقي الأهلي مع مصر المقاصة بالدور نفسه.