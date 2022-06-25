وانتهى عقد اللاعب البالغ عمره 32 عاما مع ريال مدريد الذي انضم إليه في 2013 قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في صفقة قياسية في ذلك الوقت مقابل 100 مليون يورو (105.54 مليون دولار).

ونال بيل 3 ألقاب في الدوري مع ريال مدريد، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس العالم للأندية في 3 مناسبات، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.

لكن العلاقة بينه وبين النادي ساءت في الموسمين الماضيين، وانتقل على سبيل الإعارة إلى توتنهام في موسم 2020-2021.

وتعرض بيل لصيحات استهجان من جماهير ريال مدريد خلال مباراة في الدوري في أبريل الماضي.

وقاد بيل بلاده ويلز للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لأول مرة منذ 1958، بعد الفوز 1-صفر على أوكرانيا في الملحق في وقت سابق من شهر يونيو الجاري.

وكان لوس أنجلوس إف سي تعاقد مع المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني، بعد رحيله عن يوفنتوس مؤخرا.

ويفتح باب الانتقالات الثاني في الدوري الأميركي في السابع من يوليو المقبل، وأشار التقرير إلى أن بيل وكيليني ربما يشاركان لأول مرة مع فريقهما الجديد في مواجهة غريمه لوس أنجلوس غالاكسي في اليوم التالي.