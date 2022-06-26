وبات مستقبل رونالدو (37 عاما) مع مانشستر يونايتد الإنجليزي محل شك كبير، بعد المستويات الهزيلة التي قدمها الفريق وفشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفيما نفى بايرن ميونيخ الألماني اهتمامه بالنجم البرتغالي، يبدو أن المدير الفني لروما جوزيه مورينيو يقود حملة للتعاقد مع رونالدو، ليكون ضمن فريقه وعلى رأس مشروعه في الموسم المقبل.

وسبق للثنائي العمل معا في ريال مدريد الإسباني منذ سنوات، خلال فترة امتدت 3 مواسم حقق بها الفريق 3 بطولات محلية، هي الدوري والكأس والسوبر.

ونقل موقع "ريتيسبورت" الرياضي الإيطالي عن مدافع روما السابق فابيو بيروتسي، قوله إن نادي العاصمة يسعى للظفر بخدمات رونالدو، الذي خاض تجربة سابقه في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

ويتبقى عام واحد في عقد المهاجم المخضرم مع مانشستر يونايتد، لكن الأداء المتواضع للفريق الموسم الماضي جعل النجم البرتغالي يبحث عن تحد جديد قبل الاعتزال.