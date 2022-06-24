وقالت الصحيفة الإسبانية إن بايرن ميونيخ الألماني، مهتم بالتعاقد مع النجم البرتغالي، لسد الفراغ الذي سيتركه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مع رحيله الوشيك.

وقالت الصحيفة إن تقريرا أكد أن بايرن ميونيخ "مهتم برونالدو"، وأن رونالدو ووكيل أعماله مهتمان بالتفاوض مع بطل ألمانيا.

وقال التقرير إن رونالدو "محبط" من عدم تحرك مانشستر يونايتد، ناديه الحالي، للتعاقد مع لاعبين لتعزيز تشكيلة الفريق هذا الصيف.

يذكر أن رونالدو فشل بقيادة "الشياطين الحمر" لدوري أبطال أوروبا، مما يعني أنه قد يفضل الرحيل لناد كبير، يستطيع معه المنافسة على "بطولته المفضلة".

وتعاقد بايرن ميونيخ مع النجم السنغالي ساديو ماني الأربعاء، وأكدت تقارير أن التعاقد مع ماني لا علاقة له بمركز الهجوم، لأن النادي لا زال يبحث عن بديل لليفاندوفسكي في حال الرحيل.

وكان المهاجم البولندي وهداف أوروبا قد أعلن صراحة رغبته ترك بايرن ميونيخ هذا الصيف، بينما يحاول برشلونة الإسباني جاهدا التوقيع معه.