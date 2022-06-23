وينافس في الدوري السعودي 16 فريقا، لم يضمن البقاء منها سوى 5 أندية فقط قبل جولتين من نهاية الدوري، وهي الهلال والاتحاد والنصر والشباب وضمك، ومن ناحية أخرى وبشكل رسمي هبط فريق الحزم إلى دوري القسم الثاني بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 17.

ويظل الصراع قائما بين 10 أندية على تفادي الهبوط للقسم الثاني خلال الجولتين الأخيرتين، والمقرر إقامتهما الخميس 23 يونيو الجاري، والإثنين 27 من الشهر ذاته.

الصراع على حسم لقب الدوري السعودي قائم بين الاتحاد والهلال السعودي، حيث يمتلك كل فريق 61 نقطة، ومن المنتظر أن يواجه الأول نظيره الاتفاق ثم الباطن، بينما يلتقي الزعيم مع الفتح وبعده الفيصلي بالجولة الأخيرة، ويأتي خلفهما كل من النصر (55 نقطة)، والشباب (53)، وضمك (43).

ويشتعل الصراع على تفادي الهبوط بداية من المركز السادس والذي يحتله حاليا الفتح (35 نقطة)، وبالمركز السابع الفيحاء (34)، والثامن الطائي (34)، وتاسعا أبها (34)، وفي المركز العاشر التعاون (32)، وبالمركز الحادي عشر يأتي الأهلي (31)، ويليه الاتفاق (31) نقطة)، ثم الفيصلي بالمركز الثالث عشر (30)، والرائد في المركز الرابع عشر (30)، ثم الباطن بالمركز قبل الأخير (29) ويتذيل الترتيب نادي الحزم (16) نقطة.

ويُمكن للفرق التي تصل للنقطة 36 أن تضمن البقاء بنسبة كبيرة في حال أن خدمتها نتائج الفرق الأخرى، على سبيل المثال يمتلك الفتح صاحب المركز السادس 35 نقطة، وفي حالة خسارة المباراتين القادمتين وعلى الجانب الأخر حقق الباطن الفوز في أخر جولتين، قد يجد الفتح نفسه قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى.

ومن ناحية أخرى، وفي مفاجأة مُدوية هذا الموسم، يُصارع فريق الأهلي على الخروج من منطقة الهبوط بعد أن جمع 31 نقطة فقط من 28 مباراة، والذي تنتظره مباراة حاسمة أمام الرائد في الجولة المُقبلة ثم أمام الشباب الذي ينافس على المركز الثالث، وهذا ما سيجعل المباراة تتحول إلى ساحة عراك كروي بين الفريقين.