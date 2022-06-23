وقلب الزمالك تخلفه بهدف لعاصم صلاح (55 من ركلة جزاء) إلى فوز بهدفين للبديل التونسي سيف الدين الجزيري (72 و86).

ورفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه بيراميدز الفائز على مضيفه إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة، و7 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي الثالث، والذي يلعب لاحقا مع غزل المحلة، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 30 نقطة في المركز السابع.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ وإن كانت الخطورة للاعبي الزمالك الذي أهدر له أحمد سيد "زيزو" فرصة افتتاح التسجيل بعدما تلقى تمريرة من المغربي أشرف بن شرقي داخل المنطقة سددها في جسد الحارس محمود الزنفلي وتحولت إلى ركنية.

وكاد يوسف إبراهيم "أوباما" يهز الشباك بعدما تلقى عرضية زيزو لكنه سددها ضعيفة سيطر عليها الزنفلي.

وحصل البنك الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 54 إثر تعرض كريم بامبو للعرقلة من عبد الله جمعه، فانبرى لها صلاح على يسار محمد عواد (55).

وأنقذ الزنفلي مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة البديل محمود عبد الرازق "شيكابالا" (67)، ثم تصدى لأخرى للاعب نفسه من داخل المنطقة.

وواصل لاعبو الزمالك ضغطهم الهجومي سعيا لإدرك التعادل، ونجحوا في ذلك في الدقيقة 72 بتسديدة زاحفة للجزيري.

وأضاف الدولي التونسي هدفه الشخصي الثاني ولفريقه مستغلا تمريرة عرضية من البديل الآخر يوسف أسامة نبيه سددها على يسار الزنفلي (86).

وفي ملعب الكلية الحربية في العاصمة، حقق بيراميدز فوزا سهلا على مضيفه إيسترن كومباني بنتيجة بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها إسلام عيسى (20) ورمضان صبحي (45 و90+1).

وطرد لاعب ايسترن كومباني عمر أحمد "ميرا" في الدقيقة 86.