ومساء الأربعاء، كتب صلاح على حسابه الشخصي: "لقد كانت رحلة رائعة. شكرا على كل اللحظات الجميلة وأتمنى لك الأفضل في مغامرتك المقبلة".

وختم: "سنفتقدك جميعا"، وأرفق صلاح 4 صور تجمعه بماني في قميص ليفربول.

ورد ماني معلقا على المنشور: "عليك مواصلة ما تفعله. أخي أنت الأفضل".

وأعلن بايرن ميونيخ الألماني، رسميا، التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، الأربعاء، وقدمه للجماهير بقميص العملاق الألماني لأول مرة.

وانتقل ماني إلى صفوف النادي البافاري، بصفقة قاربت 40 مليون يورو، شاملة الإضافات.