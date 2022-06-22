وأكد ماني أنه لم يكن "مترددا" في اتخاذ قراره، وأنه كان يعلم جيدا ما هو الخيار الأفضل له من الناحية "الاحترافية".

وشدد النجم السنغالي على أنه لم يشأ أن يتحدث بشأن أي أخبار انتقالات، احتراما لجماهير ليفربول، وكي لا يؤثر على مسيرة ليفربول في البطولات الموسم الماضي.

وعن الوداع، قال ماني: "بعد أن وافق كلا الناديين على الانتقال، أرسلت رسالة نصية طويلة لأقول وداعا للجميع. كانوا حزينين، وأنا كنت حزينا، لكن هذا الأمر جزء من الحياة. علينا أن نقبله".

ثنائية صلاح

وتحدث ماني حول ثنائيته في خط الهجوم، مع النجمين، المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وقال ماني ضاحكا: "يا إلهي، بالتأكيد بوبي (فيرمينو) ومو (محمد صلاح)، يا لهم من لاعبين. أعتقد أنه لا توجد أسرار أخرى لأن اللعب إلى جانب هؤلاء اللاعبين العظماء يجعلون كل شيء أسهل بالنسبة لي".

وأضاف: "خاصة فيرمينو، كان عنصرا مهما في المنظومة، لأنه كان يتراجع دائما ويفسح المجال لي ولصلاح للهجوم، أعتقد أنه كان أمرا لا يصدق".

الهدف المفضل

وعن هدفه المفضل، قال ماني إنه هدفه الأول بقميص ليفربول، في مرمى أرسنال، من تسديدة رائعة، وكذلك هدفه في دوري أبطال أوروبا بمرمى فريقه الحالي، بايرن ميونيخ.

أما اللحظة الأفضل في مسيرته، فأكد أنها يوم انتصار ليفربول على برشلونة في أنفيلد، خلال مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وفي بيان رسمي، أعلن بايرن ميونيخ التعاقد مع ماني قادما من ليفربول الإنجليزي، بعقد يستمر حتى صيف 2025.

وظهر ماني بالقميص الأحمر "الجديد"، في شرفة وسط مدينة ميونيخ، حاملا قميص الفريق ورقم 2025 الذي يشير لفترة التعاقد التي تمتد إلى تلك السنة.