وقال كلوب في مقابلة مع موقع ليفربول الرسمي: "رحل أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق، ويجب أن نعترف بحجم هذا الأمر".

وأضاف المدرب الألماني: "يغادر بامتناننا وحبنا. ونعم، سيغادر في لحظة أصبح فيها أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم العالمية".

وقال كلوب: "أحترم قراره تماما وأنا متأكد من أن مشجعينا يحترمون القرار أيضا. إذا كنت تحب ليفربول، فعليك أن تحب ساديو (ماني)، هذا أمر غير قابل للتفاوض. خسارتنا برحيل ماني هي مكسب للبايرن، وعلينا تقبل ذلك".

وختم حديثه: " لا نتمنى له سوى النجاح في كل مباراة يلعب فيها، ما لم تكن، بالطبع، ضدنا. نجمه سيستمر في الصعود، ولا شك لدي في ذلك ".

وفي بيان رسمي الأربعاء، أعلن بايرن ميونيخ التعاقد مع ماني قادما من ليفربول الإنجليزي، بعقد يستمر حتى صيف 2025.

وظهر ماني بالقميص الأحمر "الجديد"، في شرفة وسط مدينة ميونيخ، حاملا قميص الفريق ورقم 2025 الذي يشير لفترة التعاقد التي تمتد إلى تلك السنة.