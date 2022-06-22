وأعلن بايرن ميونيخ الألماني، رسميا، التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، وقدمه للجماهير بقميص العملاق الألماني لأول مرة، ظهر الأربعاء.

وفي فيديو "سيلفي"، وجه ماني رسالة لجماهيربايرن ميونيخ، من أعلى شرفة وخلفه معالم مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا.

وقال ماني: "أهلا بجماهير بايرن ميونيخ، معكم ساديو ماني، أنا سعيد جدا بالوجود هنا، خاصة مع هذا المنظر الخلاب خلفي".

وأضاف: "فعلا لا أستطيع الانتظار للعب أمامكم في استاد أليانز أرينا. شكرا وسأراكم قريبا".

وفي بيان رسمي، أعلن بايرن ميونيخ التعاقد مع ماني قادما من ليفربول الإنجليزي، بعقد يستمر حتى صيف 2025.

وظهر ماني بالقميص الأحمر "الجديد"، في شرفة وسط مدينة ميونيخ، حاملا قميص الفريق ورقم 2025 الذي يشير لفترة التعاقد التي تمتد إلى تلك السنة.