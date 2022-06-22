وفي مقابلته الأولى في ألمانيا، تحدث ساديو ماني بصراحة عن سبب اختياره الرحيل عن ليفربول، والانتقال إلى بايرن ميونيخ، مع صحيفة "بيلد" الألمانية.

وقال ماني في المقابلة: "عندما أخبرني وكيل أعمالي لأول مرة عن اهتمام بايرن ميونيخ، كنت متحمسا على الفور، رأيت نفسي هناك على الفور".



وتابع: "بالنسبة لي، كان النادي المناسب في الوقت المناسب، إنه أحد أكبر الأندية في العالم وهو فريق يقاتل دائما على جميع الألقاب. بالنسبة لي، كانت فكرة جيدة جدا والقرار الصحيح أن آتي إلى هنا".

وأضاف المهاجم السنغالي: "أخبرني وكيل أعمالي أنه كان هناك اهتمام من أندية أخرى.. لكن بالنسبة لي، عندما قدم لي بايرن ميونيخ الخطة، كان الأمر واضحا، لقد وجدت نفسي في خطة بايرن ميونيخ أكثر من أي ناد آخر".

من ناحية أخرى، يعيش النادي الألماني "أزمة" مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يرغب بالرحيل عن الفريق، وفسخ عقده الذي يستمر حتى صيف 2023.

وعلق ماني حول قضية ليفاندوفسكي: "أنا لست لاعبا يركز على أشياء من هذا القبيل. أنا هنا من أجل بايرن ميونيخ. وسأبذل قصارى جهدي للفوز بالألقاب مع زملائي في الفريق".

ومن المتوقع أن يوقع ساديو ماني العقد الجديد مع بايرن ميونيخ، والذي يمتد 3 أعوام، الأربعاء، حيث سيعرض اللاعب أمام الجماهير على استاد أليانز أرينا.