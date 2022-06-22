وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية، الاثنين، أن غالتييه على استعداد لتولي تدريب باريس سان جرمان، لكن الإعلان عن تعيينه يجب أن ينتظر رحيل الأرجنتيني بوكيتينو.

وقال القطري الخليفي لصحيفة لو باريزيان في مقابلة مفصلة: "لدينا قائمة مختصرة من المدربين.. نجري محادثات مع نيس. هذا ليس سرا".

وتعرض بوكيتينو المدرب الحالي للفريق، الذي تم تعيينه قبل 18 شهرا، لضغوط بعد فشله في مساعدة باريس سان جرمان لمواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد إقصائه من دور الستة عشر.

وتولى غالتييه تدريب نيس قبل بداية الموسم الماضي بعد أن قاد فريقه السابق ليل للفوز بأول ألقابه للدوري منذ 2011 في الموسم السابق.

كما بدا أن الخليفي وضع حدا للتكهنات المستمرة حول أسطورة فرنسا زين الدين زيدان، رافضا التقارير التي تفيد بأن النادي تفاوض مع الفائز بكأس العالم 1998 بشأن توليه تدريب الفريق الموسم المقبل.

وقال الخليفي: "العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد معه، بما في ذلك المنتخبات الوطنية، لكن لم نتفاوض معه أبدا".