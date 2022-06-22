وبعد حوالي 90 دقيقة، وقف المشجعون على أقدامهم مرة أخرى للاحتفال بفوز بطلة الفردي 23 مرة في أول مبارياتها، ضمن الاستعداد لبطولة ويمبلدون على الساحل الجنوبي لإنجلترا.

شاركت سيرينا ويليامز التونسية أنس جابر للفوز، الثلاثاء، على سارة سوريبيس تورمو وماري بوزكوفا في مباراة زوجي السيدات.

تعافت سيرينا ويليامز وأنس جابر من خسارة المجموعة الأولى بنتيجة 6-2، لتفوزا بالثانية بنتيجة 6-3 ثم الشوط الفاصل 13-11 في نقطة المباراة الثالثة.

يعني هذا الفوز أن سيرينا ويليامز ستخوض مباراة أكثر تنافسية واحدة في الأقل قبل أن تلعب الفردي في بطولة ويمبلدون.