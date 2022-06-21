وأوضحت صحيفة "أو غلوبو" اليومية على موقعها الإلكتروني أن الطائرة التي كانت في طريقها من ميامي إلى ساو باولو اضطرت إلى الهبوط في بوافيستا حوالي الساعة 2:00 صباحا (5:00 بتوقيت غرينتش) لتجنب "مشكلة انخفاض في الضغط".

وكان نيمار الذي يستمتع بعطلته السنوية بعد موسم صعب مع باريس سان جرمان الفرنسي، برفقة صديقته برونا بيانكاردي وشقيقته رافايلا والعديد من المقربين الآخرين.

وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صور ليمار وهو يبتسم، محاطا بمعجبين مبتهجين بالوجود غير المتوقع للنجم في هذه المدينة الواقعة بقلب الأمازون، قرب الحدود الفنزويلية.

ويوم الإثنين، نشر نجم بارس سان جرمان على حسابه في "إنستغرام" صورة له مع أخته على مدرج المطار في ميامي، قبل ركوب الطائرة، لكنه لم يعلق حتى الآن على الحادث.