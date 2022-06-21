وأشارت مجلة "كيكر" وصحيفة "بيلد" إلى أنه "بعد هبوط طائرة ساديو ماني في مطار المدينة، توجه إلى مستشفى في ميونيخ لإجراء الفحص الطبي بإشراف طبيب الفريق".

ومن المتوقع أن يكلف انتقال السنغالي ابن الثلاثين عاما من ليفربول إلى بايرن ميونخ قرابة 41 مليون يورو، في عقد مدته 3 أعوام، على أن يقدم رسميا في مؤتمر صحفي، الأربعاء.

وقد يكون ماني بديلا للمهاجم البولندي الهداف روبرت ليفاندوفسكي، الذي كرر مرارا رغبته في الرحيل عن بايرن وارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى برشلونة الإسباني.

وسيكون ماني الصفقة الثالثة لبطل ألمانيا هذا الصيف، بعد لاعب الوسط الهولندي راين خرافنبرخ، والظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي، وكلاهما من أياكس أمستردام الهولندي.