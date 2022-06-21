واعتبر بوفون أن الدوري الإيطالي سيكسب الكثير إن لعب دي ماريا فيه، وخصوصا مع يوفنتوس، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال بوفون: "يمكنه اللعب كجناح أو لاعب خط وسط مهاجم أو حتى صانع ألعاب. نحن نتحدث عن نجم، وكرة القدم بحاجة إلى نجوم. آمل أن يكون دي ماريا من نصيب يوفنتوس".

وأضاف: "إن دي ماريا يشبه بقدراته الفنية الكروية الأسطورة دييغو مارادونا. يفتقر الدوري الإيطالي لمثل هذه المهارات التي يمتلكها لاعب سان جرمان".

وتابع: "سيكون دي ماريا مثل مارادونا ولكن بالدوري الإيطالي الذي أعتبره رديئا من الناحية الفنية، رغم امتلاكه لتاريخ يفتخر به".

وكانت تقارير رياضية قد تحدثت عن أن أندية مثل برشلونة ويوفنتوس مهتمة بضم دي ماريا، إلا أن العقبة التي تعترض ذلك تتمثل بالأمور المالية وأجور اللاعب.