وبعد رحيل موسيماني خاض الأهلي مواجهتين في الدوري المصري الممتاز تحت قيادة مساعده سامي قمصان، الذي تولى المهمة مؤقتا، وفاز على إيسترن كومباني 4-1، ثم تعادل مع الزمالك 2-2 في قمة المسابقة، الأحد.

وأشار البعض إلى ضرورة حصول قمصان على فرصة مع الفريق للاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق، خاصة بعد العرض الجيد في أول مواجهة له أمام إيسترن كومباني.

في المقابل، يرى آخرون ضرورة التعاقد مع مدير فني أجنبي بسرعة لقيادة بطل مصر في أقرب فرصة، حتى لا يفقد الفريق نقاطا أخرى في الدوري أو يودع بطولة الكأس.

وقال ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر للشباب سابقا، إن الأفضل للقلعة الحمراء حاليا التعاقد مع مدير فني أجنبي ذي اسم وخبرة كبيرة وعلى وجه السرعة.

وأضاف ياسين في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "أُفضل دائما أن يقود الأهلي مدير فني صاحب اسم كبير. النادي الأهلي كبير ويستحق أن يقوده مدير فني من الصفوة. أرى دائما أنه، وكذلك الزمالك ومنتخب مصر، يجب أن يكون لهم مدرب أجنبي سبق له تحقيق نجاحات كبيرة ولديه سيرة ذاتية مبهرة".

مواجهة بيراميدز

والأهلي على موعد مع مباراة نارية جديدة ضد فريق بيراميدز وصيف الدوري المصري حاليا، لكن في بطولة أخرى، حيث تستأنف مواجهات كأس مصر للموسم الماضي، ويلتقي الفريقان ضمن الدور ربع النهائي الأحد المقبل.

وقد تعلن إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب في أي وقت التعاقد مع مدير فني أجنبي، بعد أن تواصل رئيس النادي بالفعل مع عدد من المدربين لاختيار أفضلهم خلال الأيام القليلة المقبلة، ليلوح في الأفق سؤال آخر: هل يقود المدرب الجديد الفريق أمام بيراميدز؟

أجاب ياسين على هذا السؤال قائلا: "بالتأكيد يجب أن يقود المدرب الجديد الفريق أمام بيراميدز. الأهلي سيتعاقد مع مدير فني كبير، وعليه أن يتحمل المسئولية منذ اليوم الأول. يوقع على العقود ثم يذهب إلى التدريبات لبدء العمل".

وأنهى حديث بالقول: "الخوف من قيادة المدرب الجديد الفريق في مباراة حساسة وصعبة مثل مواجهة بيراميدز ليس في موضعه، التوفيق يأتي من عند الله. الأهم أن يبدأ المدرب الجديد العمل فورا ويتولى مهمة قيادة الفريق، ثم ينتظر التوفيق".