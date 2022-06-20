وتعادل الأهلي مع ضيفه الزمالك بنتيجة 2-2، في مباراة مؤجلة من الجولة 20 للدوري المصري، في قمة تحمل رقم 124 في تاريخ مواجهات العملاقين بالدوري المحلي.

وتقدم الأهلي باللقاء بفضل هدف المهاجم محمد شريف في الدقيقة 12، قبل أن "يقلب" قائد الزالك شيكابالا اللقاء بدخوله بين الشوطين، ويصنع هدفا لأشرف بن شرق ويسجل آخر في الدقيقتين 68 و76.

وعادل الأهلي النتيجة بهدف صلاح محسن في الدقيق 80، ليحافظ الزمالك على موقعه في الصدارة التي يحتلها برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.