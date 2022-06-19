وأشارت "ماركا" في تقرير جديد لها، أن باريس سان جرمان كان على تواصل مستمر مع فينيسيوس جونيور، منذ نوفمبر 2021.

ونوهت الصحيفة أن تواصل بطل فرنسا كان بهدف واحد، وهو إقناع النجم البرازيلي بعدم تجديد عقد جديد مع النادي "الملكي".

وقالت الصحيفة إن النادي الفرنسي عرض على فينيسيوس قرابة 40 مليون يورو سنويا، للتوقيع مع الفريق الموسم المقبل.

كما أشارت الصحيفة أن النادي عرض أيضا على فينيسيوس "فرصا استثمارية في قطر"، كنوع من الحافز للتوقيع.

وفي نهاية الموسم، حقق فينيسيوس لقب دوري الأبطال مع ريال مدريد، ويتوقع أن يجدد عقده مع "الملكي"، براتب 10 ملايين يورو، وفقا للتقارير.