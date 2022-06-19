وسيلتقي الأهلي والزمالك، في مباراة مؤجلة من الجولة 20 للدوري المصري، في قمة تحمل رقم 124 في تاريخ مواجهات العملاقين بالدوري المحلي.

ويسعى الأهلي المستضيف للمباراة على استاد السلام، إلى مواصلة انتصاراته، على أمل ملاحقة صاحب الصدارة الزمالك، من أجل استعادة لقب الدور، الغائب عن خزائن المارد الأحمر منذ 2020.

بينما يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على أمل الثأر لخسارته في مرحلة الذهاب بنتيجة 3-5، ومن أجل الحفاظ على موقعه في الصدارة التي يحتلها برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.

الأهلي بدون موسيماني

سيدخل الأهلي مواجهة الديربي، دون وجود مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على دكة البدلاء، لأول مرة منذ قرابة عامين.

وستراقب جماهير الأهلي شكل الفريق بغياب موسيماني، وطريقة اللعب الجديدة، في مشهد قد يرسم شكل المرحلة المقبلة بدون موسيماني.

وكان النادي الأهلي قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن فسخ تعاقد مدربه بيتسو مسيماني بالتراضي، مع تكليف سامي قمصان بقيادة الفريق مؤقتا.

وانقسمت جماهير الأهلي العريضة حول قرار إقالة موسيماني، ولكن من المؤكد أن الجميع مترقب لشكل الأهلي الجديد في مرحلة ما بعد موسيماني.

أزمة مرتضى منصور

أما في نادي الزمالك، فأثار رئيس النادي الجدل، باعتراضه على اللعب في القمة، بسبب "عدم تكافؤ الفرص" بين الفريقين.

رفض رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور مشاركة فريقه في مباراة القمة بالدوري المصري، أمام الأهلي، بسبب "انعدام تكافؤ الفرص".

وأشار منصور في بيان نشره على حسابه الرسمي، السبت، إلى أن مباراة الذهاب بين الزمالك والأهلي أقيمت دون حضور جماهيري، مما يعني أن إقامة مباراة الإياب على أرض الأهلي بحضور جماهيري، يعتبر إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وكتب منصور في البيان: "فوجئنا أن مباراة الزمالك والأهلي التي ستقام الأحد ستقام بجماهير، حيث سيسمح للنادي الأهلي بدخول حوالي 4 آلاف والزمالك بحوالي ألف ونصف وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص لأن المباراة الأولى أقيمت بدون جماهير".

غيابات مؤثرة في الزمالك

ويعاني الزمالك من غيابات عديدة في صفوفه، قبل مواجهة الأهلي، أبرزها لحارس المرمى محمد أبو جبل.

كما سيغيب عن الموقعة نجوم الفريق محمود علاء، بسبب الإيقاف، وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري وحازم إمام وطارق حامد.