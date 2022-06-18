ويقول والد مروان لموقع سكاي نيوز عربية عن سر توهجه مع بايرن ميونيخ: "شعر ابني باهتمام كبير من قِبل المسؤولين عن النادي الألماني العملاق، بأن هناك من يرعاه بحماس ويسعى لتوفير العناية الكاملة له حتى يتمكن من إظهار أفضل أداء خلال المباريات".

وأعلن حساب بايرن ميونيخ على تويتر عن اجتياز مروان للمرحلة الأولى في تجارب الأداء مع فريق الشباب بالنادي التي جرت في البرازيل، وانتقاله إلى المرحلة التالية التي ستقام في مدينة ميونيخ، كما أشاد في وقت سابق بالعمل الرائع الذي يقوم به "الفرعون المصري" على حد وصفهم مع زملائه من اللاعبين.

ويضيف السيد لموقع سكاي نيوز عربية: "الكثير من الأبواب أُغلقت أمام مروان من الأندية المصرية لكنه لم يستسلم قط أو يترك كرة القدم، كان حريصا على الاجتهاد والتدرب حتى استطاع الحصول على فرصة تجربة الأداء مع فريق الشباب في بايرن ميونيخ، ونجح هناك في الظهور بصورة جيدة وعدم إفلات الفُرصة".

وكان مروان قد حصل على فرصة للانضمام إلى معايشة تضم 20 موهبة من مختلف دول العالم في برنامج البايرن العالمي للشباب وأظهر قدرات متميزة خلال مشاركته في مباراته الأولى أمام فريق فلامنغو البرازيلي حيث حافظ على شباكه نظيفة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحصل على إعجاب الجمهور والمسؤولين عن البافاري.

ويوضح والد الفرعون الصغير أن تألق مروان في المرحلة الأولى خلال معسكر بايرن ميونيخ داخل البرازيل هي خطوة جيدة في طريقه لتحقيق أحلامه منوها إلى الأمنية التي تراوده منذ سنوات طويلة في الاحتراف بالخارج وإثبات نفسه كحارس مرمى يمتلك قدرات كبيرة ويمكنه الذود عن مرمى أبرز الأندية في الدوريات الكبرى.

من القاهرة أيضا يهتم شريف عثمان، مدرب الحارس مروان صلاح بمعرفة الأخبار الواردة من البرازيل موضحا لموقع سكاي نيوز عربية أن أداء اللاعب الشاب ليس مفاجئا حيث أنهى مؤخرا موسما رائعا مع نادي سموحة بالإسكندرية في فريق مواليد 2003، وقام بتصديات مدهشة في عدد كبير من اللقاءات، أخرجت الفرق المنافسة خالية الوفاض بعد فشلها في إحراز أهداف في مرماه.

وسبق أن لعب مروان في عدد من الأندية المصرية من بينهم الأهلي، لكنه لم يستكمل تجربته في القلعة الحمراء وحدثت مفاوضات مع نادي بيراميدز باءت في نهاية المطاف بعدم النجاح، وفقا لمدربه، كما تلقى في الأيام الماضية طلبا للانضمام إلى منتخب الشباب من خلال محمود جابر المدير الفني للفريق مبديا اهتمامه بأدائه مع بايرن ميونيخ.

ويتابع عثمان لموقع سكاي نيوز عربية: "علم الجميع بأن مروان يرغب في صنع شيء فريد مع الفريق الألماني منذ اللحظة الأولى لتقدمه في اختبارات المعايشة التي أعلن عنها البافاري، أرسل إليهم فيديوهات عديدة توضح مهاراته كحارس مرمى وإمكانياته في التصدي قبل أن تصل دعوة رسمية إليه من أجل الذهاب إلى معسكرهم في البرازيل".

وخلال المحادثات التي تمت بين مروان ومدربه بعد أيام من بداية المعايشة، استشعر الأخير سعادة الحارس الشاب بالتجربة، ويقول عن ذلك لموقع سكاي نيوز عربية: "لديه انطباع جيد للغاية عن الأجواء في المعسكر، كافة التفاصيل تتم بدقة شديدة، نظام واضح لمواعيد التدريب وتناول الطعام وساعات النوم، حياة تتسم بالاحترافية في كافة الإجراءات".

ويختتم عثمان حديثه لموقع سكاي نيوز عربية قائلا: "تواجد مروان مع بايرن ميونيخ هي تجربة كبيرة بلا شك، واجتيازه للمرحلة الأولى يدفعه إلى بذل جهد أكبر خلال المشاركة في المباراة القادمة ومحاولة استكمال رحلته بالاحتراف في سن صغير وتمثيل مصر في البطولات الهامة بكرة القدم".