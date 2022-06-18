وبحسب التقارير، فإن النجم البرتغالي لا يتناسب مع أسلوب كرة القدم الذي يريده المدرب الجديد لـ"الشياطين الحمر"، الهولندي إريك تن هاغ، بالإضافة إلى ذلك، لن يلعب مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما لا يناسب رونالدو.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن وجهة رونالدو المقبلة قد تكون نادي روما الإيطالي، مشيرة إلى أن "الدون" ومدربه السابق في ريال مدريد، مواطنه جوزيه مورينيو قد يجتمعان في روما بفضل إريك تن هاغ.

وأوضحت الصحيفة أن مورينيو، يعمل حاليا مدربا لنادي روما، وقاد الفريق إلى المجد بتتويجه معه الشهر الماضي بلقب مسابقة "كونفرنس ليغ".

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يتمتع بذكريات جيدة باللعب تحت قيادة مورينيو، ويأمل في الاستفادة من علاقاته لإيجاد طريق للفرار من يونايتد.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، بدأ بالفعل عملية البحث عن فريق جديد لموكله، وهو يدرس حاليا الخيارات المتاحة أمامه، ويبرز نادي روما كواحد من المرشحين لضم النجم البرتغالي هذا الصيف.

وكان رونالدو (37 عاما) انضم لمانشستر يونايتد في الصيف الماضي قادما من يوفنتوس، واختير "الدون" مع نهاية هذا الموسم كأفضل لاعب في مانشستر بعد تسجيله 24 هدفا في جميع المسابقات، ومع ذلك، فقد اعتبر موسمه الأول مع "الشياطين الحمر" مخيبا لفشل النادي في حجز بطاقة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

يذكر أن عقد رونالدو مع يونايتد يمتد للموسم المقبل، مع وجود بند لتمديده لعام إضافي.