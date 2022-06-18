وتسعى هاليب للاستعداد بأفضل طريقة لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي حققت لقبها في العام 2019.

وتلتقي في دور الأربعة مع البرازيلية بياتريس حدّاد مايا (32)، بطلة دورة نوتنغهام الأسبوع الماضي، الفائزة على الإيطالية كاميلا جورجي (26) 6-3، 6-2.

وهذه المشاركة الأولى لهاليب في دورة على الملاعب العشبية منذ تتويجها في ويمبلدون عام 2019 على حساب الأميركية سيرينا وليامس في النهائي، وقد حققت الجمعة فوزها العاشر تواليًا على هذه الأرضية.

في نصف النهائي الآخر، تلتقي الرومانية الأخرى سورانا كريستيا (36 عالميًا) مع الصينية شواي جانغ (54)، بعد فوز الأولى على الكرواتية دونّا فيكيتش (92) 5-7، 6-3، 6-4 والثانية على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا (79) 7-5، 6-4.